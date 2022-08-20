Тарасов обратился к Слуцкому с просьбой взять его в «Рубин»
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«Леонид Викторович, я и к вам готов вернуться. Знаю, что вы набрали опытных игроков, но я тоже подхожу под эту категорию. Чуть потренироваться — и готов помочь «Рубину» выйти в РПЛ», — рассказал Тарасов в Telegram-канале.
Тарасов выступал за казанский клуб в 2019 году. Хавбек провёл 13 матчей за «Рубин» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
В июле 2021 года полузащитник выступал за «Велес» и принял участие в девяти матчах, где отметился одним забитым мячом. 19 октября футболист принял решение приостановить карьеру.
Ранее Тарасов рассказал, что его избили фанаты ЦСКА из-за атрибутики «Спартака».