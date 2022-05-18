Дмитрий Тарасов рассказал, что его избили фанаты ЦСКА из-за атрибутики «Спартака»

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России по футболу и московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, как его в школьном возрасте избили фанаты столичного ЦСКА.
Дмитрий Тарасов рассказал, что его избили фанаты ЦСКА из-за атрибутики «Спартака»
  • РИА Новости

«На день рождения родители подарили мне спартаковский шарф и спартаковскую шапку. Я пошёл в школу, но до школы не дошёл. С меня сняли шарф и шапку и избили», — написал Тарасов Instagram*.

Он добавил, что его друзья помогли ему в этой ситуации. С их помощью футболист вернул свою футбольную атрибутику.

35-летний Тарасов с 2010 по 2019 год защищал цвета «Локомотива», позже он присоединился к «Рубину». В 2021 году футболист выступал за любительские команды и приостановил спортивную карьеру.

Ранее Тарасов опроверг обвинения в избиении Ольги Бузовой.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить