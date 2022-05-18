Дмитрий Тарасов рассказал, что его избили фанаты ЦСКА из-за атрибутики «Спартака»
- РИА Новости
«На день рождения родители подарили мне спартаковский шарф и спартаковскую шапку. Я пошёл в школу, но до школы не дошёл. С меня сняли шарф и шапку и избили», — написал Тарасов Instagram*.
Он добавил, что его друзья помогли ему в этой ситуации. С их помощью футболист вернул свою футбольную атрибутику.
35-летний Тарасов с 2010 по 2019 год защищал цвета «Локомотива», позже он присоединился к «Рубину». В 2021 году футболист выступал за любительские команды и приостановил спортивную карьеру.
Ранее Тарасов опроверг обвинения в избиении Ольги Бузовой.
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