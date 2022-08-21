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В «Торино» сообщили о сроках восстановления Миранчука

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Пресс-служба «Торино» сообщила о сроках восстановления российского полузащитника команды Алексея Миранчука.
В «Торино» сообщили о сроках восстановления Миранчука
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto /

«Алексей начал свой реабилитационный процесс в Турине. Скорее всего, он пропустит 30—40 дней», — цитирует РИА Новости представителей пресс-службы.

26-летний футболист в дебютной игре за новую команду отличился на 43-й минуте и вывел клуб из Турина вперёд. Россиянина в перерыве заменил хорватский хавбек Никола Влашич.

16 августа «Торино» объявил результаты медобследования Миранчука.

Ранее Миранчук вошёл в тройку лучших игроков матча «Торино» с «Монцей».

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