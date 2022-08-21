В «Торино» сообщили о сроках восстановления Миранчука

Пресс-служба «Торино» сообщила о сроках восстановления российского полузащитника команды Алексея Миранчука.

«Алексей начал свой реабилитационный процесс в Турине. Скорее всего, он пропустит 30—40 дней», — цитирует РИА Новости представителей пресс-службы.

26-летний футболист в дебютной игре за новую команду отличился на 43-й минуте и вывел клуб из Турина вперёд. Россиянина в перерыве заменил хорватский хавбек Никола Влашич.

16 августа «Торино» объявил результаты медобследования Миранчука.

Ранее Миранчук вошёл в тройку лучших игроков матча «Торино» с «Монцей».