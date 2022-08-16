«Торино» объявил результаты медобследования Алексея Миранчука

«Торино» сообщил результаты медицинского обследования российского полузащитника Алексея Миранчука.

У российского полузащитника диагностировано повреждение подколенного сухожилия правого бедра I-II степени. Сроки восстановления футболиста будут определены в зависимости от развития травмы, сообщается на официальном сайте «Торино».

26-летний футболист в дебютной игре за новую команду отличился на 43-й минуте и вывел клуб из Турина вперёд. Россиянина в перерыве заменил хорватский хавбек Никола Влашич.

Игра с «Монцей» в рамках первого тура чемпионата Италии, которая прошла на поле стадиона «Комунале Бриантео», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Ивана Юрича.

Ранее агент Валерио Джуффрида сообщил, на какой срок выбыл Миранчук.