«Торино» объявил результаты медобследования Алексея Миранчука
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У российского полузащитника диагностировано повреждение подколенного сухожилия правого бедра I-II степени. Сроки восстановления футболиста будут определены в зависимости от развития травмы, сообщается на официальном сайте «Торино».
26-летний футболист в дебютной игре за новую команду отличился на 43-й минуте и вывел клуб из Турина вперёд. Россиянина в перерыве заменил хорватский хавбек Никола Влашич.
Игра с «Монцей» в рамках первого тура чемпионата Италии, которая прошла на поле стадиона «Комунале Бриантео», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Ивана Юрича.
Ранее агент Валерио Джуффрида сообщил, на какой срок выбыл Миранчук.