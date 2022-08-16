Алексей Миранчук выбыл на три недели из-за травмы

Агент Валерио Джуффрида сообщил, на какой срок выбыл российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук.

«Алексей выбыл на три недели», — приводит слова Джуффриды «РБ Спорт».

26-летний футболист в дебютной игре за новую команду отличился на 43-й минуте и вывел клуб из Турина вперёд. Россиянина в перерыве заменил хорватский хавбек Никола Влашич.

Игра с «Монцей» в рамках первого тура чемпионата Италии, которая прошла на поле стадиона «Комунале Бриантео», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Ивана Юрича.

Ранее бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло дал совет Миранчуку в «Торино».