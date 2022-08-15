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Капелло дал совет Алексею Миранчуку в «Торино»

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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил дебют полузащитника Алексея Миранчука за «Торино».
Капелло дал совет Алексею Миранчуку в «Торино»
  • Gettyimages.ru
  • © Emilio Andreoli

«Я не смотрел сам матч, но видел гол. Но ему не стоит переоценивать этот успех, сезон длинный, надо доказывать, что ты хорош в каждом матче», — цитирует Капелло РБК Спорт.

«Торино» в гостях переиграл «Монцу» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу (2:1).

Алексей Миранчук в дебютной игре за новую команду отличился на 43-й минуте и вывел клуб из Турина вперёд. WhoScored по итогам матча поставил россиянину оценку 7,1. 

Ранее Алексей Миранчук вошел в тройку лучших игроков матча «Торино» с «Монцей».

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