Капелло дал совет Алексею Миранчуку в «Торино»
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«Я не смотрел сам матч, но видел гол. Но ему не стоит переоценивать этот успех, сезон длинный, надо доказывать, что ты хорош в каждом матче», — цитирует Капелло РБК Спорт.
«Торино» в гостях переиграл «Монцу» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
Алексей Миранчук в дебютной игре за новую команду отличился на 43-й минуте и вывел клуб из Турина вперёд. WhoScored по итогам матча поставил россиянину оценку 7,1.
Ранее Алексей Миранчук вошел в тройку лучших игроков матча «Торино» с «Монцей».