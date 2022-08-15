Капелло дал совет Алексею Миранчуку в «Торино»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил дебют полузащитника Алексея Миранчука за «Торино».

«Я не смотрел сам матч, но видел гол. Но ему не стоит переоценивать этот успех, сезон длинный, надо доказывать, что ты хорош в каждом матче», — цитирует Капелло РБК Спорт.

«Торино» в гостях переиграл «Монцу» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу (2:1).

Алексей Миранчук в дебютной игре за новую команду отличился на 43-й минуте и вывел клуб из Турина вперёд. WhoScored по итогам матча поставил россиянину оценку 7,1.

Ранее Алексей Миранчук вошел в тройку лучших игроков матча «Торино» с «Монцей».