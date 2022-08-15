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Миранчук вошел в тройку лучших игроков матча «Торино» с «Монцей»

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«Торино» в гостях переиграл «Монцу» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу.
Миранчук вошел в тройку лучших игроков матча «Торино» с «Монцей»
  • Gettyimages.ru
  • © Emilio Andreoli

Игра, которая прошла на поле стадиона «Комунале Бриантео», завершилась со счётом 1:2 в пользу команды Ивана Юрича.

Алексей Миранчук в дебютной игре за новую команду отличился на 43-й минуте и вывел клуб из Турина вперёд. 

WhoScored по итогам матча поставил россиянину оценку 7,1. Балл выше в составе туринцев получил Антонио Санабрия — 7,9. У «Монцы» лучшая оценка у Микеле Ди Грегорио — 7,6.

«Торино» в матче второго тура примет «Лацио» 20 августа. «Монца» на следующий день в гостях сыграет с «Наполи».

Ранее итальянские СМИ высоко оценили дебют Миранчука за «Торино».

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