Миранчук вошел в тройку лучших игроков матча «Торино» с «Монцей»
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Комунале Бриантео», завершилась со счётом 1:2 в пользу команды Ивана Юрича.
Алексей Миранчук в дебютной игре за новую команду отличился на 43-й минуте и вывел клуб из Турина вперёд.
WhoScored по итогам матча поставил россиянину оценку 7,1. Балл выше в составе туринцев получил Антонио Санабрия — 7,9. У «Монцы» лучшая оценка у Микеле Ди Грегорио — 7,6.
«Торино» в матче второго тура примет «Лацио» 20 августа. «Монца» на следующий день в гостях сыграет с «Наполи».
Ранее итальянские СМИ высоко оценили дебют Миранчука за «Торино».