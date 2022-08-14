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Итальянские СМИ высоко оценили дебют Миранчука за «Торино»

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Итальянская пресса высоко оценила дебют российского полузащитника Алексея Миранчука за «Торино» в матче первого тура чемпионата страны с «Монцей».
Итальянские СМИ высоко оценили дебют Миранчука за «Торино»
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«О лучшем дебюте и мечтать нельзя», — написало издание CalcioMercato.

«Миранчук подтвердил, что Юрич не зря взял его в «Торино», — считает корреспондент La Gazzetta dello Sport Марио Пальяра.

Три главных итальянских издания — La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport — поставили хавбеку сборной России оценку семь баллов.

26-летний футболист в дебютной игре за новую команду отличился на 43-й минуте и вывел клуб из Турина вперёд. Россиянина в перерыве заменил хорватский хавбек Никола Влашич.

Игра с «Монцей» в рамках первого тура чемпионата Италии, которая прошла на поле стадиона «Комунале Бриантео», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Ивана Юрича.

Ранее двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Лоськов назвал великолепным дебют Миранчука за «Торино».



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