Лоськов назвал великолепным дебют Миранчука за «Торино»
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
«Великолепный дебют — забил гол, я рад за него. Он всегда может прогрессировать, главное, чтобы была игровая практика. Главное, чтобы у него не было травм (писали, что повреждение, потом будет понятен характер травмы)», — приводит слова Лоськова ТАСС.
Он также подчеркнул, что Миранчук принял правильное решение перейти в итальянский клуб. По словам бывшего футболиста, Алексею нужно играть, а не сидеть на лавке.
26-летний футболист в дебютной игре за новую команду отличился на 43-й минуте и вывел клуб из Турина вперёд. Россиянина в перерыве заменил хорватский хавбек Никола Влашич.
Игра с «Монцей» в рамках первого тура чемпионата Италии, прошедшая на поле стадиона «Комунале Бриантео», завершилась со счётом 1:2 в пользу команды Ивана Юрича.
Ранее Сёмин объяснил, почему Миранчуку не гарантировано место в основе «Торино».