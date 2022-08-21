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Модрич обошёл Роналду по числу матчей за «Реал»

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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поднялся на четвёртое место в рейтинге легионеров по количеству матчей за клуб.
Модрич обошёл Роналду по числу матчей за «Реал»
  • AP
  • © Lalo R. Villar

Модрич провёл за «королевский клуб» 439 матчей. По этому показателю хорват обошёл португальца Криштиану Роналду (438 матчей). Лидером является француз Карим Бензема (608 игр).

21 августа мадридский клуб нанёс разгромное поражение «Сельте» в матче второго тура Примеры. Игра прошла на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 4:1.

В составе мадридского клуба мячи забили Карим Бензема (14-я минута), Лука Модрич (41-я), Винисиус Жуниор (56-я) и Федерико Вальверде (66-я). 

Ранее Карло Анчелотти назвал Модрича лидером «Реала».

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