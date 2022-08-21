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Анчелотти назвал Модрича лидером «Реала»

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре полузащитника Луки Модрича.

«Лука Модрич — фантастический лидер для нас. Он забил самый важный гол в игре, потому что этот мяч дал нам преимущество. Дальше было немного легче. «Сельта» в первом тайме потратила много энергии, а во втором они больше страдали от наших переходов», — цитирует Анчелотти AS.

21 августа мадридский клуб нанёс разгромное поражение «Сельте» в матче второго тура Примеры. Игра прошла на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 4:1.

В составе мадридского клуба мячи забили Карим Бензема (14-я минута), Лука Модрич (41-я), Винисиус Жуниор (56-я) и Федерико Вальверде (66-я). В «Сельте» отличился Яго Аспас (23-я).

Ранее Анчелотти подтвердил, что хавбек команды Каземиро решил покинуть испанский клуб.

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