Анчелотти подтвердил желание Каземиро покинуть «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что хавбек команды Каземиро решил покинуть испанский клуб.

«Я разговаривал с Каземиро. Он хочет получить новый вызов. Мы понимаем его решение. Переговоры продолжаются, но он решил покинуть «Реал», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

СМИ сообщали, что Каземиро может перейти в «Манчестер Юнайтед».

30-летний бразилец присоединился к «Реалу» в 2013 году. Всего в составе «сливочных» он провёл 336 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 29 результативных передач.

Ранее стало известно, сколько будет зарабатывать Каземиро в «Манчестер Юнайтед».