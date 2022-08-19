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Анчелотти подтвердил желание Каземиро покинуть «Реал»

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что хавбек команды Каземиро решил покинуть испанский клуб.
Анчелотти подтвердил желание Каземиро покинуть «Реал»
  • globallookpress.com
  • © JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency

«Я разговаривал с Каземиро. Он хочет получить новый вызов. Мы понимаем его решение. Переговоры продолжаются, но он решил покинуть «Реал», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

СМИ сообщали, что Каземиро может перейти в «Манчестер Юнайтед».

30-летний бразилец присоединился к «Реалу» в 2013 году. Всего в составе «сливочных» он провёл 336 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 29 результативных передач.

Ранее стало известно, сколько будет зарабатывать Каземиро в «Манчестер Юнайтед».

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