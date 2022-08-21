Джошуа не смог сдержать слёз на пресс-конференции после поражения от Усика
- Gettyimages.ru
- © Francois Nel
Реванш прошёл 20 августа в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным решением судей.
В ходе пресс-конференции после окончания боя Энтони не смог сдержать слёз.
Напомним, что первый поединок состоялся 25 сентября 2021 года и завершился убедительной победой украинского боксёра единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что Джошуа выкинул чемпионские пояса Усика за пределы ринга после поражения в бою-реванше.