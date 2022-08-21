Джошуа не смог сдержать слёз на пресс-конференции после поражения от Усика

Чемпион мира в супертяжёлой весовой категории украинец Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа и защитил четыре чемпионских титула по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, добавив к ним вакантный по версии The Ring.

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