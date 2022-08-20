Президент «Адана Демирспор» назвал количество футболок, проданных с фамилией Дзюбы

Президент турецкого клуба «Адана Демирспор» Мурат Санжак сообщил, сколько было продано футболок с фамилией российского форварда Артёма Дзюбы.

«Всего продано 3803 футболки. Спасибо, зарплата Дзюбы окупилась», — написал Санжак в социальных сетях.

18 августа Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор». Договор рассчитан по системе «1 + 1», нападающий получит €1,8 млн, включая бонусы.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

«Адана Демирспор» набрал шесть очков в двух матчах нового сезона чемпионата Турции и 22 августа сыграет в гостях с «Фенербахче».

Ранее Дзюба провёл первую тренировку в составе «Адана Демирспор».