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Семшов: Дзюба забьёт за «Адана Демирспор» больше десяти мячей в сезоне-2022/23

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Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Игорь Семшов считает, что нападающий Артём Дзюба продемонстрирует результативный футбол за турецкий «Адана Демирспор» в сезоне-2022/23.
Семшов: Дзюба забьёт за «Адана Демирспор» больше десяти мячей в сезоне-2022/23
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я думаю, что у Артёма есть своя минимальная цель — это больше 10—12 голов. Насколько он этого добьётся, будет зависеть от его самочувствия, травм и, конечно, от места, которое займёт его команда. Но я думаю, что больше десяти голов он точно забьёт», — цитирует Семшова ТАСС.

По его мнению, Дзюба должен быть готов влиться в новый коллектив моментально. Семшов уверен, что опытный форвард без труда сможет адаптироваться в «Демирспор».

«Он наверняка хотел перейти в зарубежный клуб. В данной ситуации чемпионат Турции — оптимальный для него. Я думаю, что у него всё должно получиться», — заключил экс-хавбек московского «Динамо».

Спортивный директор турецкого клуба Гекхан Гектюрк заявил, что ожидает от российского нападающего 20 голов в текущем сезоне.

Дзюба 18 августа подписал контракт с «Демирспор» по схеме «1 + 1». 

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о характере Дзюбы.



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