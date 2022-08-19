В «Адана Демирспор» ожидают, что Дзюба забьёт 20 мячей в сезоне-2022/23

Спортивный директор турецкого футбольного клуба «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк ожидает, что российский нападающий Артём Дзюба забьёт 20 мячей в минувшем сезоне.

«Сколько голов ожидаю от Дзюбы в этом сезоне? Я ожидаю от него 20 голов. Дзюба является опытным футболистом, он сможет сделать это. Приход Дзюбы в клуб не будет проблемой для Марио Балотелли. Кто будет лучше, тот и будет играть», — приводит слова Гектюрка ТАСС.

18 августа Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор». Договор рассчитан по системе «1 + 1», нападающий получит €1,8 млн, включая бонусы.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о характере Дзюбы.