Бетербиев рассказал о травме и переносе титульного боя
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«В середине июля мне в Москве сделали операцию на травмированной ноге, на мениске. Сейчас я прохожу процесс восстановления, всё идёт нормально. Думаю, что к январю я смогу полностью реабилитироваться и хорошо подготовиться к поединку, если бой будет назначен на начало следующего года», — цитирует Бетербиева РИА Новости.
Бой Бетербиева и Ярда должен был состояться в Лондоне 29 октября.
Напомним, что в последнем бою Бетербиев одержал победу в поединке за титулы по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе над Джо Смитом — младшим. 37-летний российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере. Спортсмен свои поединки выигрывал досрочно и ни разу не терпел поражения.
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