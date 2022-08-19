Бетербиев рассказал о травме и переносе титульного боя

Российский боксёр, чемпион мира WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев рассказал о полученной травме и сроках возвращения на ринг.

«В середине июля мне в Москве сделали операцию на травмированной ноге, на мениске. Сейчас я прохожу процесс восстановления, всё идёт нормально. Думаю, что к январю я смогу полностью реабилитироваться и хорошо подготовиться к поединку, если бой будет назначен на начало следующего года», — цитирует Бетербиева РИА Новости.

Бой Бетербиева и Ярда должен был состояться в Лондоне 29 октября.

Напомним, что в последнем бою Бетербиев одержал победу в поединке за титулы по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе над Джо Смитом — младшим. 37-летний российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере. Спортсмен свои поединки выигрывал досрочно и ни разу не терпел поражения.

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