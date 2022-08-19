Metaratings: гендиректор «Крыльев Советов» Андреев может занять аналогичную должность в «Спартаке»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев является кандидатом на аналогичную должность в «Спартаке».

Он находится в шорт-листе кандидатов, который был утвержден Вагитом Алекперовым и Леонидом Федуном, сообщает Metaratings.ru.

СМИ также сообщали, что исполнительный директор Первой лиги Наиль Измайлов получил предложение занять пост генерального директора «Спартака».

Красно-белые набрали 13 очков и возглавляют турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков).

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на информацию о том, что на его должность пригласили Измайлова.