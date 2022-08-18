«Чемпионат»: Наилю Измайлову предложили стать гендиректором «Спартака»

Исполнительный директор Первой лиги Наиль Измайлов получил предложение занять пост генерального директора «Спартака».

«В «Спартаке» ведут поиск человека на пост генерального директора вместо Евгения Мележикова. Одним из основных кандидатов для ЛУКОЙЛа является Наиль Измайлов», — цитирует источника «Чемпионат».

Отмечается, что сам Измайлов сомневается по поводу своего согласия.

Напомним, что специалист уже работал в команде красно-белых на должности вице-президента клуба.

«Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 3:0 в матче пятого тура РПЛ. Красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков).

Ранее Наиль Умяров высказался о работе с главным тренером Гильермо Абаскалем.