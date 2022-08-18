«Чемпионат»: Наилю Измайлову предложили стать гендиректором «Спартака»
- АГН «Москва»
«В «Спартаке» ведут поиск человека на пост генерального директора вместо Евгения Мележикова. Одним из основных кандидатов для ЛУКОЙЛа является Наиль Измайлов», — цитирует источника «Чемпионат».
Отмечается, что сам Измайлов сомневается по поводу своего согласия.
Напомним, что специалист уже работал в команде красно-белых на должности вице-президента клуба.
«Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 3:0 в матче пятого тура РПЛ. Красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков).
Ранее Наиль Умяров высказался о работе с главным тренером Гильермо Абаскалем.