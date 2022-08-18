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Мележиков прокомментировал слухи о возможном возвращении Измайлова в «Спартак»

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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на информацию о том, что на его должность пригласили Наиля Измайлова.
Мележиков прокомментировал слухи о возможном возвращении Измайлова в «Спартак»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«А я здесь при чём? У меня же есть возможность подумать. На сегодняшний день я — генеральный директор, работаю, выполняю свои обязанности», — цитирует Мележикова Sport24.

«Чемпионат» сообщил, что Наилю Измайлову предложили стать гендиректором «Спартака». Отмечается, что сам Измайлов сомневается по поводу своего согласия.

Красно-белые набрали 13 очков и возглавляют турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков).

Ранее в «Локомотиве» опровергли информацию о том, что Шамиль Газизов может сменить Томаса Цорна.

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