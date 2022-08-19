Гендиректор «Зенита» пожелал Дзюбе удачи в «Адана Демирспор»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход бывшего форварда петербургского клуба Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

«Артёму — удачи в «Демирспоре». Чтобы был полный спорт», — приводит слова Медведева РИА Новости.

18 августа Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор». Договор рассчитан по системе «1 + 1», нападающий получит €1,8 млн, включая бонусы.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал перспективы Дзюбы в клубе «Адана Демирспор».