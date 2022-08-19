Канчельскис рассказал, какие факторы станут определяющими для продолжения карьеры Дзюбы

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал перспективы форварда Артёма Дзюбы в клубе «Адана Демирспор».

«Может ли «Демирспор» стать последним клубом в карьере Дзюбы? Как он будет играть — это раз. Как будет позволять здоровье — это два. И третье — это его желание. Три составляющих будут решать всё. Балотелли и Ракицкий — хорошая банда собралась», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Он также заявил, что чемпионат Турции — не самый плохой вариант для Дзюбы. По его словам, если руководство клуба захотело подписать нападающего, значит, он им нужен.

18 августа Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор». Договор рассчитан по системе «1 + 1», нападающий получит €1,8 млн, включая бонусы.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее Дзюба поделился впечатлениями от перехода в турецкий клуб «Адана Демирспор».