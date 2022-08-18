Дзюба прокомментировал переход в «Адана Демирспор»

Форвард Артём Дзюба поделился впечатлениями от перехода в турецкий клуб «Адана Демирспор».

«Наконец-то! Рад присоединиться к «Адана Демирспор»! Готов к новым вызовам», — написал Дзюба в своём Telegram-канале.

18 августа Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор». Договор рассчитан по системе «1 + 1», нападающий получит €1,8 млн, включая бонусы.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее комментатор «Матч ТВ» и эксперт по турецкому футболу Эльвир Керимов поделился мнением, что Дзюба сможет сохранить свою результативность, играя за «Адана Демирспор».