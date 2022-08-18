Представитель Роши опроверг информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА

Леонардо Сауэя, представитель защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши, опроверг информацию о том, что ЦСКА ведёт переговоры по трансферу его клиента.

«Это фейковые новости. В это трансферное окно у Виллиана были предложения только из Бразилии и Италии», — приводит слова Сауэля Sport24.

Защитник выступает за «Портимоненсе» с 2019 года и провёл за бразильский клуб 86 матчей в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до конца июня 2023 года.

После пятого тура РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место с десятью очками. Лидирует «Спартак» с 13 очками.

Ранее сообщалось, что Роши и ЦСКА ведут переговоры о переходе футболиста в РПЛ.