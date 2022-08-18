Представитель Роши опроверг информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА
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«Это фейковые новости. В это трансферное окно у Виллиана были предложения только из Бразилии и Италии», — приводит слова Сауэля Sport24.
Защитник выступает за «Портимоненсе» с 2019 года и провёл за бразильский клуб 86 матчей в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до конца июня 2023 года.
После пятого тура РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место с десятью очками. Лидирует «Спартак» с 13 очками.
Ранее сообщалось, что Роши и ЦСКА ведут переговоры о переходе футболиста в РПЛ.