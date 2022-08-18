«Чемпионат»: ЦСКА ведёт переговоры о трансфере защитника Роши

Защитник «Портимоненсе» Виллиан Роши и московский ЦСКА ведут переговоры о переходе футболиста в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Армейский клуб уже сделал официальное предложение по трансферу 27-летнего спортсмена, приводит слова источника «Чемпионат».

Защитник выступает за «Портимоненсе» с 2019 года и провёл за бразильский клуб 86 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до конца июня 2023 года.

После пятого тура РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место с десятью очками. Лидирует «Спартак» с 13 очками.

Ранее сообщалось, что бразильский защитник «Гояса» Ян Соуто может продолжить карьеру в ЦСКА.