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«Чемпионат»: ЦСКА ведёт переговоры о трансфере защитника Роши

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Защитник «Портимоненсе» Виллиан Роши и московский ЦСКА ведут переговоры о переходе футболиста в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
«Чемпионат»: ЦСКА ведёт переговоры о трансфере защитника Роши
  • Gettyimages.ru
  • © Gualter Fatia

Армейский клуб уже сделал официальное предложение по трансферу 27-летнего спортсмена, приводит слова источника «Чемпионат».

Защитник выступает за «Портимоненсе» с 2019 года и провёл за бразильский клуб 86 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до конца июня 2023 года.

После пятого тура РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место с десятью очками. Лидирует «Спартак» с 13 очками.

Ранее сообщалось, что бразильский защитник «Гояса» Ян Соуто может продолжить карьеру в ЦСКА.

 

 

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