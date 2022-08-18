Goal: ЦСКА может подписать защитника Соуто

Бразильский защитник «Гояса» Ян Соуто может продолжить карьеру в московском ЦСКА.

Помимо армейцев, в услугах футболиста также заинтересованы испанский «Вильярреал» и португальский «Порту», сообщает Goal.com.

В действующем контракте Соуто с «Гоясом» прописана сумма отступных в €10 млн, а контракт рассчитан до конца 2023 года.

Всего за бразильскую команду защитник провёл 13 матчей и не отметился результативными действиями.

После пятого тура РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место с десятью очками. Лидирует «Спартак» с 13 очками.

Ранее полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сообщил, что мог этим летом перейти либо в ЦСКА, либо в «Зенит».