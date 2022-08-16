Опубликованы переговоры судей матча «Зенит» — ЦСКА

РФС предоставил возможность опубликовать переговоры арбитров матча пятого тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА в спорных эпизодах.

Данное видео появилось в эфире и Telegram-канале «Матч Премьер».

Среди эпизодов: офсайд полузащитника армейцев Хорхе Карраскаля в атаке, а также неназначенный пенальти в ворота сине-бело-голубых после падения защитника армейцев Игоря Дивеева в борьбе с Родригао в чужой штрафной в концовке встречи.

СМИ сообщали, что ЭСК РФС признала верными решения судьи в матче «Зенит» — ЦСКА.

Игра, которая прошла 13 августа в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Спартак» набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков). ЦСКА — на четвёртой позиции (десять очков).

Ранее глава РФС Александр Дюков прокомментировал назначение Александра Алаева на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ).