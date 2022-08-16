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СЭ: ЭСК РФС признала верными решения судей в матче «Зенит» — ЦСКА

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В экспертно-судейской комиссии (ЭСК) РФС признали верными решения судей в матче «Зенит» — ЦСКА.
СЭ: ЭСК РФС признала верными решения судей в матче «Зенит» — ЦСКА
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», ЭСК РФС рассмотрела обращение столичного клуба, выразившего несогласие с двумя решениями бригады арбитров во главе с Павлом Кукуяном в матче пятого тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА. Комиссия пришла к выводу, что в обоих спорных эпизодах, указанных армейцами, судьи поступили верно.

16 августа ЦСКА обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам в матче с «Зенитом».

Игра, которая прошла 13 августа в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Спартак» набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков). ЦСКА — на четвёртой позиции (десять очков).

Ранее суперкомпьютер оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на чемпионство после пятого тура РПЛ.

 

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