СЭ: ЭСК РФС признала верными решения судей в матче «Зенит» — ЦСКА
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», ЭСК РФС рассмотрела обращение столичного клуба, выразившего несогласие с двумя решениями бригады арбитров во главе с Павлом Кукуяном в матче пятого тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА. Комиссия пришла к выводу, что в обоих спорных эпизодах, указанных армейцами, судьи поступили верно.
16 августа ЦСКА обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам в матче с «Зенитом».
Игра, которая прошла 13 августа в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.
«Спартак» набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков). ЦСКА — на четвёртой позиции (десять очков).
Ранее суперкомпьютер оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на чемпионство после пятого тура РПЛ.