ЦСКА обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам в матче с «Зенитом»

Московский ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза с просьбой рассмотреть судейские решения в двух эпизодах матча пятого тура Российской премьер-лиги с петербуржским «Зенитом».

Речь идёт о зафиксированном офсайде Хорхе Карраскеля перед голом армейцев на 80-й минуте и неназначенном пенальти в ворота «Зенита» на 90-й минуте, сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу РФС.

Игра, которая прошла 13 августа в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Спартак» набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков). ЦСКА — четвёртый (десять очков).

Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча с «Зенитом» отказался пожать руку главному арбитру Павлу Кукуяну.