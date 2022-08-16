военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ЦСКА обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам в матче с «Зенитом»

Короткая ссылка
Московский ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза с просьбой рассмотреть судейские решения в двух эпизодах матча пятого тура Российской премьер-лиги с петербуржским «Зенитом».
ЦСКА обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам в матче с «Зенитом»
  • РИА Новости

Речь идёт о зафиксированном офсайде Хорхе Карраскеля перед голом армейцев на 80-й минуте и неназначенном пенальти в ворота «Зенита» на 90-й минуте, сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу РФС.

Игра, которая прошла 13 августа в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Спартак» набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков). ЦСКА — четвёртый (десять очков).

Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча с «Зенитом» отказался пожать руку главному арбитру Павлу Кукуяну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить