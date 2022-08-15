СЭ: Федотов отказался пожать руку судье Кукуяну после матча между ЦСКА и «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после матча пятого тура чемпионата России с «Зенитом» отказался пожать руку главному арбитру Павлу Кукуяну.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свой источник, специалист остался недоволен судейством и обсудил эпизоды матча с Кукуяном, а после разговора отказался от рукопожатия.

Игра, которая прошла 13 августа в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Спартак» набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков). ЦСКА — четвёртый (десять очков).

Ранее суперкомпьютер сделал прогноз относительно победителя чемпионата России по футболу после пяти сыгранных туров.