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Mundo Deportivo: МЮ предложил Каземиро пятилетний контракт с зарплатой €18 млн в год

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Полузащитник мадридского клуба «Реал» Каземиро может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Mundo Deportivo: МЮ предложил Каземиро пятилетний контракт с зарплатой €18 млн в год
  • Gettyimages.ru
  • © Soccrates Images

По информации Mundo Deportivo, «Манчестер Юнайтед» предложил игроку контракт на пять лет с зарплатой в размере €18 млн в год. Если футболист согласится, то больше него в АПЛ будут получать только Криштиану Роналду, Эрлинг Холанд и Мохаммед Салах.

Ранее сообщалось, что МЮ рассматривает вариант с подписанием 30-летнего бразильца на случай неудачи с переходом хавбека «Барселоны» Френки де Йонга.

В сезоне-2021/22 бразильский полузащитник провёл 48 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что богатейший человек Англии хочет приобрести «Манчестер Юнайтед».

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