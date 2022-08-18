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Sky Sports: богатейший человек Англии хочет приобрести «Манчестер Юнайтед»

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Миллиардер Джим Рэтклифф собирается купить «Манчестер Юнайтед», если клуб будет выставлен на продажу.

По информации Sky Sports, для начала бизнесмен хочет приобрести долю в клубе. Ранее появилась информация, что Глейзеры хотят привлечь новые инвестиции и рассматривают возможность продажи миноритарного пакета акций.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» был основан в 1878 году. МЮ является одним из лидеров среди футбольных клубов по популярности и успеху.

После второго тура чемпионата Англии МЮ занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка. Команда уступила «Брайтону» (1:2) и «Брентфорду» (0:4).

Ранее Маск в своих соцсетях заявил о планах по приобретению английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

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