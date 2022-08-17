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Президент UFC назвал справедливым титульный шанс Чимаева

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о перспективах шведско-чеченского бойца Хамзата Чимаева.
Президент UFC назвал справедливым титульный шанс Чимаева
  • © UFC Russia

«Это справедливо. Я предпочитаю не говорить такие вещи раньше времени. Но справедливо будет сказать, что, если Чимаев победит Диаза, он получит титульный бой. Камару Усман уже по два раза победил всех в топе, так что это имеет смысл», — цитирует Уайта MMA Junkie.

По сообщениям СМИ, бой Чимаев — Диаз состоится в рамках турнира UFC 279 10 сентября.

Напомним, что на счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал и до этого не проводил в октагоне весь бой. Диаз провёл последний поединок в июне 2021 года на UFC 263, где уступил Леону Эдвардсу решением судей.

Ранее Чимаев заявил, что вышвырнет Диаза из UFC.

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