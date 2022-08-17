«РБ Спорт»: Кордоба может покинуть «Краснодар»

Нападающий Джон Кордоба до закрытия летнего трансферного окна может покинуть «Краснодар».

«Да, Кордоба действительно может покинуть «Краснодар», им активно интересуется «Хоффенхайм». Они могут использовать опцию ФИФА, чтобы получить его на год бесплатно», — приводит слова источника «РБ Спорт».

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Кордоба присоединился к «Краснодару» в 2021 году. Футболист провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

СМИ сообщали, что Кордоба хочет перейти в «Кёльн».

Ранее стало известно, что защитник Кайо может приступить к тренировкам с «Краснодаром» уже на этой неделе.