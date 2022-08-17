«РБ Спорт»: Кордоба может покинуть «Краснодар»
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«Да, Кордоба действительно может покинуть «Краснодар», им активно интересуется «Хоффенхайм». Они могут использовать опцию ФИФА, чтобы получить его на год бесплатно», — приводит слова источника «РБ Спорт».
21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
Кордоба присоединился к «Краснодару» в 2021 году. Футболист провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.
СМИ сообщали, что Кордоба хочет перейти в «Кёльн».
Ранее стало известно, что защитник Кайо может приступить к тренировкам с «Краснодаром» уже на этой неделе.