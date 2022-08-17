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Кайо может приступить к тренировкам с «Краснодаром» уже на этой неделе

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Витор Гарбуйо де Алмейда, пресс-атташе компании NG Soccer, представляющей интересы защитника «Краснодара» Кайо, рассказал о восстановлении бразильца после травмы.
Кайо может приступить к тренировкам с «Краснодаром» уже на этой неделе
  • Gettyimages.ru

«Восстановление Кайо идёт очень хорошо, всё как и планировалась. Пока нет точного прогноза, но, скорее всего, на этой неделе он начнёт тренироваться в общей группе», — приводит слова Алмейды Sport24.

26-летний футболист 11 июля не смог доиграть товарищеский матч с «Ростовом» (2:1).

Кайо выступает за «Краснодар» с лета 2019 года. В 62 матчах он забил один мяч.

Ранее Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, опроверг информацию о разрыве крестообразных связок у своего клиента.

 

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