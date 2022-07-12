Агент Кайо рассказал подробности травмы футболиста «Краснодара»

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Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо опроверг информацию о разрыве крестообразных связок у своего клиента.
Агент Кайо рассказал подробности травмы футболиста «Краснодара»
  • РИА Новости

«Травма Кайо оказалась не такой серьёзной, как писали. Сроки возвращения? Совсем скоро мы увидим его на поле», — цитирует агента «РБ Спорт».

26-летний футболист из Бразилии 11 июля не смог доиграть товарищеский матч с «Ростовом» (2:1).

Кайо выступает за «Краснодар» с лета 2019 года. В 62 матчах он забил один мяч.

«Краснодар» в игре первого тура чемпионата России 17 июля дома примет воронежский «Факел».

Ранее сообщалось, что защитника «Краснодара» Кайо подозрение на разрыв крестообразных связок.

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