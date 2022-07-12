СЭ: у защитника «Краснодара» Кайо подозрение на разрыв крестообразных связок
В клубе надеются, что обойдётся без разрыва связок, точный диагноз станет понятен после того, как спадет отёк, сообщает «Спорт-Экспресс».
26-летний футболист из Бразилии 11 июля не смог доиграть товарищеский матч с «Ростовом» (2:1).
Кайо выступает за «Краснодар» с лета 2019 года. В 62 матчах он забил один мяч.
«Краснодар» в игре первого тура чемпионата России 17 июля дома примет воронежский «Факел».
Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об уходе нападающего Ивана Игнатьева из казанского клуба.