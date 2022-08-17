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В «Зорком» опровергли отставку Лопатина после поражения от «Амкала»

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Генеральный директор «Зоркого» Алексей Алексеев прокомментировал информацию об отставке главного тренера команды Дениса Лопатина после поражения от «Амкала» в 1/256 финала Кубка России.
В «Зорком» опровергли отставку Лопатина после поражения от «Амкала»
  • Gettyimages.ru

«То, что написал игрок «Амкала», не соответствует действительности. Мы провели беседу с Денисом Лопатиным, сегодня команда провела тренировку. На данный момент решение по отставке не принято», — приводит слова Алексеева «Чемпионат».

Он также заявил, что клубу необходимо сделать выводы после этой игры, однако решение об увольнении Лопатина ещё не принято. По его словам, все эти слухи пускают блогеры, которые где-то это услышали, потому что они этим живут.

Игра, которая состоялась в Москве, завершилась вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки «Амкала» — 8:7.

17 августа 2DROTS встретится с московским ФК «Чертаново» в рамках 1/256 финала Кубка России.

Ранее сообщалось, что Лопатин уволен после поражения от «Амкала» в матче Кубка России.

 

 

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