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В «Урале» сообщили, что подписали контракт с Газинским на два года

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Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что полузащитник Юрий Газинский присоединился к команде.
В «Урале» сообщили, что подписали контракт с Газинским на два года
  • Gettyimages.ru

«Юрий Газинский — игрок «Урала». Мы заключили с ним контракт на два года», — цитирует Иванова «Чемпионат».

Напомним, что 32-летний футболист выступал за «Краснодар» с 2013 года. Всего за клуб он провёл 281 матч, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

19 мая стало известно об уходе Газинского из краснодарской команды. При этом игрок продолжал поддерживать форму с «Краснодаром-2».

Ранее сообщалось, что Газинский близок к тому, чтобы подписать контракт с «Уралом».

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