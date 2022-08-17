В «Урале» сообщили, что подписали контракт с Газинским на два года
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«Юрий Газинский — игрок «Урала». Мы заключили с ним контракт на два года», — цитирует Иванова «Чемпионат».
Напомним, что 32-летний футболист выступал за «Краснодар» с 2013 года. Всего за клуб он провёл 281 матч, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.
19 мая стало известно об уходе Газинского из краснодарской команды. При этом игрок продолжал поддерживать форму с «Краснодаром-2».
Ранее сообщалось, что Газинский близок к тому, чтобы подписать контракт с «Уралом».