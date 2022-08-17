«Чемпионат»: Газинский близок к тому, чтобы подписать контракт с «Уралом»

Полузащитник Юрий Газинский может продолжить карьеру в екатеринбургском «Урале».

«Газинский прилетел в Екатеринбург, переговоры в финальной стадии. В ближайшее время контракт должен быть подписан», — передаёт слова источника «Чемпионат».

Напомним, что 32-летний футболист выступал за «Краснодар» с 2013 года. Всего за клуб он провёл 281 матч, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

19 мая стало известно об уходе полузащитника из краснодарской команды.

Ранее Газинский подтвердил, что поддерживает форму с «Краснодаром-2».