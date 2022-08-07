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Газинский подтвердил, что поддерживает форму с «Краснодаром-2»

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Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал, как поддерживает форму в отсутствие клубной прописки.
Газинский подтвердил, что поддерживает форму с «Краснодаром-2»
  • Gettyimages.ru

«Да, сейчас я тренируюсь с «Краснодаром-2». Когда будет ясность о моём будущем? Когда будет информация, вы всё узнаете», — цитирует Газинского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 32-летний футболист выступал за «Краснодар» с 2013 года. Всего за клуб он провёл 281 матч, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

19 мая стало известно об уходе Газинского из краснодарской команды.

Ранее Рамирес заявил, что рассчитывал вернуться в «Краснодар» после отъезда из России.

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