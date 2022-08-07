Рамирес рассчитывал вернуться в «Краснодар» после отъезда из России

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал, что не рассматривал переходы в другие команды после отъезда из России.

«Рассматривал ли я предложения от других команд после отъезда из России? Нет, я знал, что вернусь. Я очень хотел вернуться в Россию. Счастлив быть в команде и помогать ей», — цитирует Рамиреса Metaratings.

В марте краснодарский клуб покинули все восемь легионеров, воспользовавшись новым правилом ФИФА в отношении иностранных игроков России.

По итогам сезона-2021/22 «Краснодар» набрал 50 очков и завершил сезон на четвёртом месте. В команде выступали в основном воспитанники академии.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» отклонил предложение «Краснодара» по Лео Перейре.