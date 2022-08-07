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Sport24: «Фламенго» отклонил предложение «Краснодара» по Перейре

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Защитник «Фламенго» Лео Перейра не продолжит карьеру в «Краснодаре».
Sport24: «Фламенго» отклонил предложение «Краснодара» по Перейре
  • AP

«Согласовали контракт? Это ложь. В данный момент ничего нет. «Фламенго» отклонил предложение «Краснодара», — цитирует представителя футболиста Sport24.

Перейра выступает за «Фламенго» с 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в €3,5 млн.

Напомним, что «Краснодар» одержал победу над столичным «Локомотивом» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги. Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 3:0.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» и «Фламенго» согласовали трансфер Перейры.

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