СЭ: «Краснодар» и «Фламенго» согласовали трансфер Перейры
«Краснодару» и «Фламенго» удалось согласовать переход бразильского защитника Лео Перейры, сообщает «Спорт-Экспресс».
Уточняется, что футболист дал согласие на переход в краснодарский клуб.
Перейра выступает за «Фламенго» с 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в €3,5 млн.
В сезоне-2021/22 защитник провёл 23 матча во всех турнирах и забил два мяча.
Ранее Циннбауэр рассказал, кто из игроков «Локомотива» не сыграет в матче с «Краснодаром».