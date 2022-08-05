СЭ: «Краснодар» и «Фламенго» согласовали трансфер Перейры

Бразильский защитник Лео Перейра продолжит карьеру в «Краснодаре».

«Краснодару» и «Фламенго» удалось согласовать переход бразильского защитника Лео Перейры, сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что футболист дал согласие на переход в краснодарский клуб.

Перейра выступает за «Фламенго» с 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в €3,5 млн.

В сезоне-2021/22 защитник провёл 23 матча во всех турнирах и забил два мяча.

Ранее Циннбауэр рассказал, кто из игроков «Локомотива» не сыграет в матче с «Краснодаром».