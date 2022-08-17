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Васильев — о требованиях исполкома IBU: какое-то безумие овладело обществом

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о требовании исполкома IBU не допустить вовлечённости в военные действия спортсменов и должностных лиц, предъявленном к СБР и БФБ.
Васильев — о требованиях исполкома IBU: какое-то безумие овладело обществом
  • РИА Новости

«Сама постановка вопроса абсурдна. Если у вас есть какие-то факты участия биатлонистов в спецоперации, то предъявите их. Зачем голословно такое заявлять? Насколько я знаю, таких призывов в России не было. Каждый должен заниматься своим делом. То, что они смешивают всё в кучу, говорит о потере здравого смысла. Какое-то безумие овладело обществом. Это очень печально. Перед тем как ставить условия СБР, вы сначала скажите, что мы делаем не так. Но, насколько понимаю, им нечего предъявить», — заявил Васильев в интервью RT.

Ранее Васильев резко высказался о рекомендации IBU продлить отстранение россиян.

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