Васильев — о требованиях исполкома IBU: какое-то безумие овладело обществом
- РИА Новости
«Сама постановка вопроса абсурдна. Если у вас есть какие-то факты участия биатлонистов в спецоперации, то предъявите их. Зачем голословно такое заявлять? Насколько я знаю, таких призывов в России не было. Каждый должен заниматься своим делом. То, что они смешивают всё в кучу, говорит о потере здравого смысла. Какое-то безумие овладело обществом. Это очень печально. Перед тем как ставить условия СБР, вы сначала скажите, что мы делаем не так. Но, насколько понимаю, им нечего предъявить», — заявил Васильев в интервью RT.
Ранее Васильев резко высказался о рекомендации IBU продлить отстранение россиян.