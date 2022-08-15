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Гладилин завил, что Гончаренко предстоит решить много проблем в «Урале»

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Урала».
Гладилин завил, что Гончаренко предстоит решить много проблем в «Урале»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Команда входит в число тех, кто будет бороться за выживание. Игры у коллектива нет. Есть много проблем, их надо будет решать. Им надо усилить состав. Будет сложно на одном Бикфалви строить атаку», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

15 августа Гончаренко будет официально представлен футболистам команды, после чего проведёт первую тренировку.

«Урал» по итогам пяти туров набрал одно очко и располагается на последнем месте в турнирной таблице.

Напомним, что Гончаренко в Российской премьер-лиге (РПЛ) возглавлял такие команды, как «Уфа», ЦСКА и «Краснодар». В «Урале» специалист работал в 2015 году.

Ранее Гладилин поделился ожиданиями от матча шестого тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

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