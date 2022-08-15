Гладилин не смог назвать фаворита матча между «Спартаком» и «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».

«В матче с «Сочи» болельщики гнали «Спартак» вперёд, не давая им останавливаться даже при забитом мяче. На поле бело-голубых будет больше болельщиков «Динамо». Будет равная, напряжённая игра. Сложно назвать победителя матча», — цитирует Гладилина «Газета.ru».

Матч между красно-белыми и «Динамо» пройдёт 20 августа в 17:30 мск.

«Спартак» набрал 13 очков и вышел на первое место в РПЛ. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков). Красно-белые стали единолично первыми впервые с конца 2020-го, когда лидировали после 12-го тура чемпионата России сезона-2020/21.

Ранее бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о победе подопечных Абаскаля в матче пятого тура РПЛ с «Сочи».