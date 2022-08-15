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Булыкин высказался о решении руководства «Локомотива» закрыть команду на базе в Баковке

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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил решение руководства столичного клуба закрыть команду на базе на неделю перед следующим туром чемпионата России.
Булыкин высказался о решении руководства «Локомотива» закрыть команду на базе в Баковке
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Подобных решений в футболе много: кому-то выходных не дают, кого-то на базе закрывают, чтобы концентрировались на футболе, а не гуляли по городу», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

По его словам, данное решение является нормальным явлением.

«Поможет ли это? Узнаем, когда «Локомотив» сыграет следующий матч», — заключил Булыкин.

Напомним, что «Локомотив» в пятом туре ушёл от поражения в концовке матча с «Крыльями Советов» (1:1). В составе самарской команды забитым мячом отметился Максим Глушенков (68-я минута). У железнодорожников отличился Антон Миранчук (90-я, пенальти).

Также в матче было два нереализованных 11-метровых.

«Локомотив» занимает в турнирной таблице 13-е место с тремя очками.

В шестом туре железнодорожники на выезде сыграют с «Химками». Матч пройдёт 20 августа на стадионе «Арена Химки». Начало — в 15:00 мск.

Ранее в «Локомотиве» сообщили о закрытии команды на базе перед матчем c «Химками».

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