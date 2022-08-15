В «Локомотиве» сообщили о закрытии команды на базе перед матчем c «Химками»

В пресс-службе «Локомотива» подтвердили, что до матча шестого тура с «Химками» футболисты будут находиться на клубной базе.

«По решению руководства и тренерского штаба на этой неделе команда готовится к следующему матчу с заездом на базу», — приводит слова пресс-службы «Локомотива» Sport24.

Напомним, что «Локомотив» в пятом туре ушёл от поражения в концовке матча с «Крыльями Советов» (1:1). В составе самарской команды забитым мячом отметился Максим Глушенков (68-я минута). У железнодорожников отличился Антон Миранчук (90-я, пенальти).

Также в матче было два нереализованных 11-метровых.

«Локомотив» занимает в турнирной таблице 13-е место с тремя очками.

Ранее генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о домашней ничьей в матче пятого тура чемпионата России с «Крыльями Советов».