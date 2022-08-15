Терри — Абрамовичу: ваше наследие будут помнить вечно

Бывший капитан «Челси» Джон Терри обратился к бывшему владельцу лондонского клуба Роману Абрамовичу.

«Роман. Босс… У меня не будет достаточно слов, чтобы выразить свою благодарность. Ваше наследие и имя будут помнить вечно. Вы лучший владелец в мире. Спасибо за всё», — написал Терри в социальных сетях.

Группа собственников во главе с американскими бизнесменами Тоддом Боули и Марком Уолтером, а также швейцарским миллиардером Хансйоргом Виссом официально приобрела «Челси» за £4,25 млрд. Продажа клуба стала итогом санкций против Романа Абрамовича.

В феврале российский бизнесмен попал в санкционный список Великобритании. Абрамович сразу же передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси».

Ранее Кепа заявил, что Абрамович сделал «Челси» одной из сильнейших команд в Европе.